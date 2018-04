Sập hầm lò ở Quảng Ninh, một công nhân thiệt mạng

Khoảng 20 giờ 40, ngày 7.4, tại Phân xưởng Khai thác 5, Công ty Than Hạ Long (khu vực Hà Ráng, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Nạn nhân tử vong là anh Đoàn Văn Sỹ, thợ lò bậc 5/6, (27 tuổi, trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình); công nhân bị thương là Phạm Ngọc Chi ( 31 tuổi, trú tại huyện Ninh Giang, Hải Dương).

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, nhóm công nhân làm gần đó đã phát hiện, sơ cứu và đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu, nhưng công nhân Đoàn Văn Sỹ đã tử vong; công nhân Phạm Ngọc Chi vẫn đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu.

Ngày 8.4, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đã chỉ đạo Công ty than Quang Hanh triển khai các biện pháp hỗ trợ, thăm hỏi gia đình công nhân tử vong và tạo điều kiện tốt nhất cứu công nhân bị thương.

Cũng trong sáng 8.4, Sở Lao động Thương binh - Xã hội Quảng Ninh và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn được xác định do trong quá trình đào lò thượng vỉa 15, than, đá ở khu vực gương lò bất ngờ trượt lở xuống, vùi lấp 2 công nhân.