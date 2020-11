Sắp xét xử nguyên phó chánh án Nguyễn Hải Nam

Dự kiến, ngày 9.12, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “xâm phạm chỗ ở của người khác” đối với bị cáo Nguyễn Hải Nam (45 tuổi, nguyên Phó chánh án TAND Q.4, TP.HCM) và Lâm Hoàng Tùng (29 tuổi, nguyên giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM).

Bị cáo Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng bị Viện KSND TP.HCM truy tố ở điểm đ, khoản 2, điều 158, bộ luật Hình sự 2015, thuộc trường hợp “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, khung hình phạt từ 1 - 5 năm tù. Đồng thời, hai bị cáo bị viện kiểm sát đề nghị không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ nào; áp dụng tình tiết tăng nặng “ phạm tội đối với người dưới 16 tuổi ”.

Toàn cảnh vụ thẩm phán, giảng viên bị tố xông vào nhà "bắt" 3 em bé

Theo cáo trạng, xuất phát từ tranh chấp hợp đồng mua bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Đa Kao, Q.1) giữa bà Hoàng Trọng Anh Chi và bà Hoàng Thị Thu Thảo, khoảng 14 giờ ngày 19.9.2019, khi bà Thảo không có nhà, Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Thị Hương Tâm đã xông vào căn nhà này, dùng vũ lực và gây sức ép tinh thần đuổi những người trong nhà ra khỏi nhà và chiếm giữ căn nhà đến ngày 28.9.2019.

Đối với bị can Nguyễn Thị Hương Tâm, do đi khỏi nơi cư trú và không rõ đi đâu, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can nên khi nào bắt được sẽ xử lý sau.