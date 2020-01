Sắp xét xử vụ bé trai trường Gateway tử vong vì bị quên trên xe đưa đón

Hội đồng xét xử do thẩm phán Nguyễn Quốc Tuấn làm chủ tọa. Tham dự phiên tòa có đại diện Trường Gateway cùng 2 luật sư. Hội đồng xét xử cũng triệu tập 2 giám định viên của Viện khoa học hình sự Bộ Công an cùng 25 người làm chứng khác.

Theo cáo trạng, sáng 6.8.2019, tài xế Phiến điều khiển ô tô cùng bà Quy đi đón bé Lê Hoàng Long (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokyo Trường Gateway) và 12 học sinh khác.

Tài xế Phiến sau đó cũng không kiểm tra xe và điều khiển phương tiện về bãi đỗ. Đến chiều cùng ngày, tài xế Phiến lái ô tô trở lại trường để đón các cháu và cũng không kiểm tra trong xe.

Đối với giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Bích Thủy, khi biết cháu Long vắng mặt không lý do, nhưng giáo viên này không liên lạc với gia đình và còn cập nhật sai thông tin của cháu Long lên hệ thống điểm danh.

Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy xác định, bị can Doãn Quý Phiến và Nguyễn Bích Quy do cẩu thả trong việc kiểm tra, quản lý học sinh dẫn đến việc bé Lê Hoàng Long tử vong do bị bỏ quên trên xe ừ 7 giờ 23 sáng đến 16 giờ 15 chiều trên ô tô. Hai người này bị truy tố về tội vô ý làm chết người, theo điều 128, khoản 1, bộ luật Hình sự năm 2015.