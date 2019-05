Sát hại 3 bà cháu, vùi lấp trong vườn cà phê: Chưa có bằng chứng 'đồng phạm'

Chiều 26.5, thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nghiêm Thị Nhi (50 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh, H.Lâm Hà, Lâm Đồng) để điều tra hành vi giết người

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 24.5 tại thôn 9 (xã Tân Thanh) xảy ra vụ án mạng khiến dư luận rúng động. Nạn nhân là bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, ngụ cùng thôn) và 2 cháu nội của bà Vượng là Đàm Đức Tiến (5 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (4 tuổi). Khi bà Vượng cùng các cháu đến nhà Nghiêm Thị Nhi chơi và xin bơ thì bị Nhi sát hại rồi vùi xác trong vườn cà phê.

Cũng theo thiếu tướng Bùi Văn Sơn, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy có đồng phạm với bị can Nhi trong vụ án. Bị can khai phạm tội một mình, ra tay bất ngờ nên các nạn nhân không thể kháng cự. Tuy nhiên cơ quan điều tra sẽ tiến hành thực nghiệm hiện trường để làm rõ có hay không đồng phạm giúp sức bị can.

Trước thông tin của người dân xung quanh về việc bị can Nhi có những biểu hiện không bình thường trong vài năm qua, thiếu tướng Bùi Văn Sơn cho biết cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định tâm thần đối với bị can để làm sáng tỏ vấn đề này.