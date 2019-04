Sau 2 tướng công an, đến lượt chánh thanh tra Bộ TT-TT bị bắt vì 'bảo kê' đánh bạc ngàn tỉ

Hành vi phạm tội của ông Đặng Anh Tuấn được xác định: Tháng 10.2016, Bộ trưởng Bộ TT-TT ký Quyết định số 1718/QĐ-BTTTT “Thành lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, xác minh việc chấp hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet” tại một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet.

Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện thông tin Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao do Nguyễn Văn Dương điều hành, đang hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài Tip.Club. Đoàn kiểm tra đã đề xuất biện pháp xử lý.

Tuy nhiên, ông Đặng Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ là Chánh Thanh tra Bộ TT-TT, không tham mưu để Bộ trưởng chỉ đạo xử lý theo đề xuất của đoàn kiểm tra. Mặc dù không phải là thành viên đoàn kiểm tra, nhưng vì ý thức chủ quan của cá nhân, ông Đặng Anh Tuấn đã ký phiếu trình số 63/Ptr-Ttra, ngày 8.6.2017 đề xuất Bộ trưởng Bộ TT-TT cho dừng hoạt động của đoàn kiểm tra mà không có kết luận xử lý, dẫn đến hoạt động của game bài Tip.Club không được ngăn chặn xử lý kịp thời, để các đối tượng tiếp tục phạm tội trong thời gian dài, thu lời bất chính đặc biệt lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, lợi ích vật chất của nhà nước và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, gây dư luận xấu trong nhân dân.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành các biện pháp điều tra mở rộng vụ án, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật. Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thi hành lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc của ông Đặng Anh Tuấn.