Sâu 'khủng' tấn công làm trụi lá 500 cây sao đen

Các cây sao đen này hiện bị trụi lá, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Từ ngày 27.10, khi phát hiện cây sao đen bị sâu tấn công thì công ty đã tổ chức phun xịt thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, số lượng sâu quá nhiều và sâu đã làm tổ nên phải phun nhiều lần mới diệt hết được.

Ghi nhận thực tế, hai hàng cây bên đường 2 Tháng 9 (đoạn ngay cửa hàng xăng dầu số 1, P.11, TP.Vũng Tàu) chỉ còn những cành cây khẳng khiu, trơ trụi lá do sâu khủng tấn công . Trên những cành cây chỉ còn những tổ sâu to như ngón chân cái. Thân cây còn đầy những con sâu màu xanh to như ngón tay, dài trên dưới 10 cm đu bám. Dưới tán cây sao đen, phân sâu to và dày đặc.