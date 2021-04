Sau miễn nhiệm, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ sẽ làm gì?

Nhận xét về ông Phùng Xuân Nhạ, có hai thời kỳ đáng quan tâm là thời gian ông còn công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội và khi ông làm Bộ trưởng.

Khi làm việc tại Bộ GD-ĐT, nhiều người cho rằng, có sự thay đổi trong chính sách vĩ mô của ngành giáo dục, lương giáo viên đã thay đổi và có hiệu lực từ ngày 20.3. Ngoài ra, còn có chính sách tự chủ đại học; tự chủ của giáo viên trong giảng dạy; thứ hạng giáo dục đại học của Việt Nam tăng lên.

Việt Nam lần đầu tiên có 4 cơ sở giáo dục lọt vào tốp 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới , theo xếp hạng 2021 Best Global Universities Rankings của Tạp chí US New & Word Report (Mỹ).