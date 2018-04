Sau tai nạn liên hoàn, người dân vẫn đốt ruộng sát cao tốc

Theo quan sát của chúng tôi, tình trạng người dân đốt ruộng vẫn diễn ra. Lửa, khói nghi ngút trên một số cánh đồng sát đường cao tốc.

Vị trí mảnh ruộng được đốt trưa 4.4 cách vị trí xảy ra vụ tai nạn liên hoàn hôm 3.4 khoảng 1 km, cũng sát đường cao tốc. Chủ ruộng chất rơm thành từng đống rồi đốt và đốt cả những gốc rạ.

Bà Nguyễn Thị Thích (80 tuổi, ngụ xã Phước Thiền), đang mót lúa ở ruộng cho biết sau mỗi mùa thu hoạch lúa, chủ ruộng đốt cho cháy rơm rạ. Bà Thích nói: "Ở đây ai cũng đốt vậy và không có sao hết, hôm qua (ngày 3.4 - PV) là do gió lớn quá, thổi khói bay vào cao tốc mới gây ra chuyện".

Đây là mảnh ruộng được dân đốt vào ngày 3.4, sau đó vì gió lớn đã cháy lan sang đám cỏ thuộc hành lang an toàn đường cao tốc

Trao đổi với PV Thanh Niên, Chủ tịch UBND xã Phước Thiền Nguyễn Văn Hồng cũng thừa nhận tình trạng trên. Ông Hồng cho hay người dân khu vực này lâu nay vẫn xử lý rơm rạ sau thu hoạch như vậy. "Vụ việc hôm qua do xui xẻo vì gió quá mạnh làm lửa cháy lan đến phần cỏ sát hành lang an toàn của đường cao tốc", ông Hồng cho biết.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai vào ngày 4.4, nguyên nhân sơ bộ trong vụ va chạm liên hoàn giữa 6 xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là do " các xe không giữ khoảng cách an toàn ".