Say rượu đánh chết người vì nhớ cha mình bị dọa đánh

Ngày 17.1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Đại (Bến Tre) đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Công Lý (30 tuổi, ngụ ấp Bến Cát, xã Định Trung, H.Bình Đại) để điều tra về hành vi " Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người ".