Say rượu, tưởng được 'hiệp sĩ đường phố' giúp về nhà,' không ngờ gặp cướp

Ngày 23.5, Cơ quan CSĐT Công an Q.9 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Long (25 tuổi ngụ P.An Phú, Q.2) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Long và một nghi phạm khác tên Phát được xác định đã gây ra vụ cướp chiếc xe máy hiệu Air Blade BS 59X1 - 402.20 của anh P.H.Th (24 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) tại khu vực KTX Trường Cao đẳng mẫu giáo Trung ương 3 (KP.6, P.Phước Long B, Q.9) vào rạng sáng 20.5.

Theo điều tra từ công an, khoảng 3 giờ ngày 20.5, anh Th. đi nhậu với bạn ở Q.1. Tàn cuộc nhậu, anh Th. chạy về nhà tại Q.Thủ Đức. Khi đi đến đường song hành Xa lộ Hà Nội, do say rượu, anh Th. tấp xe vào lề, khóa cổ xe và gục ngủ trên xe máy.

Lúc này, Long và Phát đi trên một xe máy đến gần xưng là 'hiệp sĩ' đường phố sẽ hỗ trợ đưa anh Th. về tận nhà. Tưởng gặp “hiệp sĩ” thật, anh Th. đã giao chìa khóa, đưa xe máy của mình cho Long chở về, còn Phát chạy xe một mình. Long chở anh Th. đến khu vực KTX Trường Cao đẳng mẫu giáo Trung ương 3, thấy vắng người, liền dùng vũ lực kéo nạn nhân xuống đường, đánh và cướp xe máy bỏ chạy.

Ảnh:CTV Xe máy, tang vật vụ án



Sáng cùng ngày, anh Th. đã đến Công an Q.9 trình báo vụ việc. Công an Q.9 nhanh chóng xuống hiện trường, kiểm tra camera an ninh trong khu vực để tìm tung tích 2 tên cướp.

Cùng lúc, kiểm tra thiết bị định vị gắn trên xe máy của anh Th., gia đình thấy xe này đang được dựng tại bãi xe trong chung cư H3 (P.6, Q.4), nên báo công an.

Trưa 20.5, Long đến chung cư H3 lấy xe máy vừa cướp được để đi bán thì bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Long thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua xác minh của công an, Long từng có tiền án về hành vi “trộm cắp tài sản”. Phát sau khi đi cướp cùng với Long đã bị Công an Q.2 bắt giữ về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.