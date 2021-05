SCB tố giác tội phạm vi phạm quy định của ngân hàng đến Bộ Công an

Công ty CP đầu tư N&T có đại diện theo pháp luật là ông N.N.N đến một chi nhánh của SCB để vay vốn đầu tư dự án, khoản vay 630 tỉ đồng và làm việc với bà P.H.T, giám đốc chi nhánh này. Giữa bà P.H.T và ông N.N.N đã có mối quan hệ quen biết trước đó.

Ngày 24.3.2021, do quá lâu không thấy được cấp tín dụng và nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, Công ty CP đầu tư N&T gửi đơn tố cáo bà P.H.T làm văn bản giả mạo lừa dối cho vay để nhận tiền gây thiệt hại cho công ty với số tiền gần 8 tỉ đồng.

Ngay khi nhận được đơn tố cáo của Công ty CP đầu tư N&T, SCB ngay lập tức kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, giấy tờ mà bà P.H.T thực hiện và giao cho Công ty CP đầu tư N&T.

Qua quá trình làm việc với Công ty CP đầu tư N&T cùng bà P.H.T, SCB nhận thấy các hành vi của bà P.H.T có dấu hiệu vi phạm luật hình sự; phạm tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được quy định tại điều 341, bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong đó, bà P.H.T có hành vi làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả, bao gồm thông báo, quyết định của lãnh đạo SCB về việc cấp tín dụng đối với Công ty CP đầu tư N&T; sử dụng email nội bộ của SCB để gửi các văn bản (giả mạo) có liên quan đến khoản cấp tín dụng đến email của các nhân sự có liên quan đến Công ty CP đầu tư N&T.

Qua quá trình kiểm tra nội bộ, không có việc Hội sở SCB tiếp nhận và xử lý đối với hồ sơ cấp tín dụng của Công ty CP đầu tư N&T từ chi nhánh SCB do bà P.H.T làm giám đốc. Do đó, các tài liệu này không phải do cấp có thẩm quyền của SCB ký, đóng dấu và ban hành.