Sẽ xử lý nghiêm vụ người điều khiển xe té chết sau khi bị xịt hơi cay

Chiều 5.5, đại tá Thái Thị Mỹ Trang, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp , cho biết Ban Giám đốc Công an tỉnh này đã yêu cầu đơn vị trực thuộc chuyển toàn bộ hồ sơ vụ người điều khiển giao thông tự té tử vong trên QL80 , đoạn thuộc TT.Lấp Vò, H.Lấp Vò vào ngày 22.4, sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh này để điều tra, làm rõ.