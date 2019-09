'Sếp' VN Pharma Nguyễn Minh Hùng còn giả hồ sơ 4 loại thuốc

Cục quản lý dược có che dấu thuốc Heathl 2000 Inc Canada? Mặc dù ngày 13.11.2014, Cục quản lý dược ( Bộ Y tế ) có công văn gửi Tổng cục hải quan (Bộ Tài chính ) về việc tạm ngưng nhập khẩu thuốc do Công ty Health 2.000 Inc Canada sản xuất hoặc cung cấp, nhưng không thông báo cho các địa phương và các cơ sở y tế biết để dừng việc sử dụng thuốc của nhà sản xuất Health 2000 Inc Canada. Do vậy, ngày 28.11.2014 (tức sau khi khởi tố vụ án Nguyễn Minh Hùng và các đồng phạm 2 tháng 10 ngày), thì Sở Y tế Cà Mau vẫn có quyết định số 1275 cho 3 loại thuốc Health 2000 Inc trúng thầu với số tiền trên 2,2 tỉ đồng. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm của Công ty Coduphar và Công ty Vimedimex trong việc để cho VN pharma dùng Visa của mình để nhập thuốc.