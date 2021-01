'Siết' xe máy phải 'nới' được phương tiện thay thế

Như Thanh Niên đã đưa tin, TP.HCM sẽ từng bước hạn chế xe cá nhân, đặc biệt là xe máy vào khu vực trung tâm, bắt đầu từ kiểm soát khí thải để loại bỏ xe máy cũ...

Tán thành, BĐ Dan SG: “Rất đồng ý, nhưng tôi đề xuất cơ quan thẩm quyền nên thêm các quy chuẩn về pô xe máy. Hiện nay nhiều loại pô xe máy cứ thổi thẳng vào mặt những người đi sau rất khó chịu. Điều này tiềm ẩn nguy cơ xung đột trong giao thông”. Ngay lập tức, BĐ Mỹ Nguyễn nhận xét: “Suy cho cùng, cách hay nhất là làm sao người dân cảm thấy phương tiện cá nhân không còn cần thiết nữa, chứ không phải là cấm đoán, trong lúc xe máy hiện vẫn là phương tiện sống còn với người dân”.

Có hai lý do chính khiến nhiều nhà quy hoạch đô thị “lo lắng” về xe máy : Ô nhiễm môi trường và... kẹt xe. Ủng hộ kế hoạch “loại” xe gắn máy ra khỏi địa bàn TP.HCM, KTS Nguyễn Ngọc Dũng cho rằng để so sánh thì số tiền mà nhà nước phải bỏ ra giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, chi phí xây dựng, mặt bằng cho mỗi chiếc xe máy lớn hơn nhiều so với số thu về từ ngành công nghiệp xe máy. Không đồng ý với nhận định này, BĐ Toan Nguyễn cho rằng: “Trong khi phương tiện di chuyển công cộng chưa đáp ứng sự tiện lợi, chưa thay thế được sự cơ động của xe máy, thì hạn chế và cấm xe máy vào nội ô chưa phải là giải pháp đúng”.