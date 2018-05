'Siêu trộm' 27 xe máy trong vòng 6 tháng

Chiều nay, 29.5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự của Công an tỉnh này đã phối hợp với Công an các huyện, thành phố thuộc tỉnh điều tra và thực hiện bắt tạm giam 2 đối tượng là Đoàn Văn Khiên (43 tuổi) và Bùi Doãn Thu (28 tuổi), đều trú tại xã Thuỵ Dương, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình, vì hành vi "trộm cắp tài sản".