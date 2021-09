Sóc Trăng: Bắt giữ 2 nghi phạm giấu ma túy trong thùng mì thông chốt kiểm dịch

Chiều 6.9, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh, vừa đến chốt kiểm dịch để biểu dương, khen thưởng đột xuất 2 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP.Sóc Trăng là trung úy Nguyễn Chí Khoa (Đội CSGT), hạ sĩ Nguyễn Thanh Tình (Đội CSCĐ) và anh Lâm Quốc Đại, cán bộ Đoàn P.5, TP.Sóc Trăng, vì có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống tội phạm ma túy