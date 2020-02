Sóc Trăng: Khởi tố nghi phạm đâm chết người do mâu thuẫn vì chạy xe nẹt pô

Chiều 4.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Phương Vũ (38 tuổi, làm nghề mổ bò, ngụ hẻm 167 đường Lê Hồng Phong, khóm 4, phường 3, thành phố Sóc Trăng) về hành vi giết người . Vụ án xuất phát từ chuyện chạy xe nẹt pô!

Người dân ở địa phương cho biết trước Tết Canh Tý 2020, giữa Vũ và Nguyễn Hoàng Nam (32 tuổi, ngụ hẻm 623 đường Trần Hưng Đạo) đã xảy ra cự cãi vì Vũ thường chạy xe nẹt pô gây ồn ào trong khu dân cư. Sau đó được người dân can ngăn, hòa giải.

Bị đánh, Vũ dùng dao mổ bò đâm 2 nhát vào ngực vùng ngực Nam. Phát hiện chồng bị Vũ đâm, chị Trịnh Ngọc Phụng (44 tuổi, vợ Nam) chạy tới can ngăn thì bị Vũ dùng dao chém gần đứt lìa cổ tay.

Vụ việc được người dân can ngăn, đồng thời đưa vợ chồng anh Nam, chị Phụng vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Nam tử vong sau đó. Sau khi gây án, Vũ nhờ người thân gọi điện thoại để Nam đến công an đầu thú