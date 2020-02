Sóc Trăng: Vay tiền nhưng không trả được, tung tin giả bị cướp để... xù nợ

Chiều 22.2, theo thông tin từ Công an huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), công an vừa tạm giữ Trương Văn Phong (56 tuổi, ở ấp Hòa Phước, xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi dựng hiện trường giả vụ cướp tài sản

Ảnh do công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, Phong và một phụ nữ tên B. (ở cùng địa phương) sống chung như vợ chồng từ năm 2018 đến nay. Trong thời gian chung sống, Phong mượn bà B. 16 triệu đồng và 5 chỉ vàng 24K để làm ăn.

Khoảng 9 giờ ngày 19.2, trên đường từ xã Ngọc Đông ra xã Thạnh Phú (huyện Mỹ Xuyên) để mua bò về nuôi, Phong bất ngờ gặp 2 thanh niên cho mình vay tiền trước đó. Bị đòi nợ nhưng không có tiền trả, Phong nảy sinh ý định dựng hiện trường giả bị cướp tài sản.

Phong điện cho hai người con ruột của mình cùng ở xã Gia Hòa 1 (huyện Mỹ Xuyên) báo tin là mình bị cướp. Sau đó, Phong tiếp tục trình báo công an địa phương.

Khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Mỹ Xuyên tiến hành điều nghiên hiện trường, lấy lời khai nạn nhân và nhân chứng. Qua đấu tranh, khai thác công an xác định Phong dựng hiện trường giả, hoang báo bị cướp . Tại công an, bước đầu Phong thừa nhận hành vi của mình, do vay mượn tiền không có khả năng trả nên tung tin giả bị cướp tài sản để xù nợ.