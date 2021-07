Sơn La bác thông tin sắp có Giám đốc Công an tỉnh trẻ nhất nước

Ngày 5.7, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La đã bác bỏ thông tin: “Sơn La sắp có Giám đốc Công an tỉnh mới, trẻ nhất cả nước???”.

Theo Công an tỉnh Sơn La, thông tin này được đăng tải đồng loạt trên các trang mạng xã hội Facebook ngày 3.7.

Nội dung được đăng tải, chia sẻ như sau: “Theo một số nguồn tin thì tới đây Bộ Công an sẽ thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm đại tá Mai Hoàng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La thay cho thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân (sẽ được điều động về Bộ Công an).

Đại tá, tiến sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Hoàng (42 tuổi), Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an (nguyên Trưởng Công an H.Mộc Châu, Công an tỉnh Sơn La) là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, được tặng Huy hiệu “ Tuổi trẻ dũng cảm”; đồng thời 10 năm liên tục là “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được tặng Huân chương Chiến công các hạng, Huân chương Quân công hạng Ba năm 2020, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Sau khi được đăng tải, bài viết đã được nhiều trang Facebook chia sẻ, thu hút nhiều người quan tâm và nhận được hàng trăm bình luận ở nhiều góc độ khác nhau. Một số cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng đăng tải, chia sẻ thông tin trên trên trang cá nhân của mình.

Công an tỉnh Sơn La khẳng định: “Đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Công tác tổ chức cán bộ, nhất là đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền điều động, bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an, phải thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước, của ngành, không thể tùy tiện thông tin trên các trang mạng xã hội ”.

Theo Công an tỉnh Sơn La, việc các trang Facebook đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật là vi phạm luật An ninh mạng, vi phạm Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Các đơn vị chức năng Công an tỉnh Sơn La đang tiến hành xác minh, làm rõ thông tin trên và sẽ đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân, tổ chức đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật nói trên theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân nên trang bị cho mình những hiểu biết nhất định về quy định của pháp luật trong việc đăng tải, chia sẻ những thông tin trên mạng xã hội; biết chắt lọc, tiếp cận những nguồn thông tin chính thống để không bị dẫn dắt đến với những thông tin không đúng sự thật hoặc chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, tạo kẽ hở cho các phần tử xấu lợi dụng phát tán thông tin sai sự thật hoặc thông tin xấu độc.