Sơn La có thêm 3 ca mắc Covid-19, 2 người là lao động về từ Hà Nội

Chiều nay, 3.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Sơn La tiếp tục thông tin về 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Theo CDC Sơn La, trong quá trình xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ ngày 1.8, có 3 mẫu do Trung tâm Y tế H. Phù Yên chuyển BV Đa khoa tỉnh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cả 3 trường hợp có mẫu bệnh phẩm dương tính lần này đều liên quan đến yếu tố dịch tễ là F1 của 16 ca dương tính (về từ Bình Dương) trong khu cách ly tập trung H.Phù Yên đã được khẳng định trước đó.

Cụ thể, ông Đ.V.S (BN162067; 35 tuổi, ở bản Nà Lò 2, xã Huy Hạ, H.Phù Yên), là công nhân sửa chữa xây dựng Trường tiểu học Uy Nỗ, xã Uy Nỗ, H.Đông Anh, Hà Nội.

Ông B.H.S (BN162068; 24 tuổi, ở bản Búc, xã Quang Huy, H.Phù Yên), làm nghề tự do tại Hà Nội.

Trường hợp thứ 3 là bà G.T.S (BN162066; 31 tuổi, ở bản Suối Pa, xã Kim Bon, H.Phù Yên), là công nhân Công ty Yuesheng Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, Bình Dương.

Lịch trình di chuyển của các BN như sau:

14 giờ 20 phút ngày 25.7, BN162067 đến BV Đông Anh làm xét nghiệm.

15 giờ cùng ngày, BN đi xe máy về Phù Yên, trên đường đi có dừng mua bánh mì tại ngã ba cây xăng, TT.Thanh Sơn (Phú Thọ) vào lúc 18 giờ 10 phút.

Khoảng 19 giờ 10 phút, BN đến chốt kiểm dịch Đu Lau, sau đó được đưa vào cách ly tại Trường Dân tộc nội trú H.Phù Yên.

Cùng ngày 25.7, BN162068 xuất phát từ số 34, ngõ 70, Ngọc Trực, Đại Mỗ, Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) lúc 13 giờ 10 phút. Trên đường đi, BN có dừng mua nước ngọt và hút thuốc lào tại một quán không nhớ tên, cách TT.Thanh Sơn khoảng 200 m. Sau đó, BN đi thẳng về chốt Đu Lau khai báo y tế và được chuyển vào khu cách ly.

BN162066 là công nhân ở Bình Dương. Lúc 6 giờ ngày 15.7, BN đi từ khu cao su Vina, TX.Tân Uyên đến sân bay Tân Sơn Nhất , trên xe có 4 người, không nhớ tên lái xe, không nhớ biển số xe.

12 giờ 05, BN bay chuyến bay của Bamboo Away số hiệu QHO 240 đến sân bay Nội Bài, không nhớ thời gian. Sau đó, BN thuê xe hợp đồng biển số 29B-10320 do lái xe tên P.T.Bl (địa chỉ ở An Thịnh, H.Mê Linh, Hà Nội) điều kiển, trên xe có 22 người, gồm cả lái xe. 17 giờ cùng ngày, xe đến chốt kiểm soát Đu Lau, lái xe quay đầu về Hà Nội. 21 người được xe chuyên dụng chở về khu cách ly.

Cả 3 trường hợp trên đều ở khu 2 (khu B) tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS-THPT H.Phù Yên. Trong đó, BN162066 ở tại phòng 203, bên cạnh phòng của 16 trường hợp F0 đã được xác định; BN162067 và BN162068 ở phòng 303, tầng trên.

Qua kết quả điều tra dịch tễ và xem xét điều kiện cách ly, CDC Sơn La kết luận cả 3 trường hợp trên là các bệnh nhân dương tính mới phát hiện trong khu cách ly tập trung, và đều là F1 của 16 BN dương tính trong khu cách ly tập trung trước đó.

Đáng chú ý, có 2 trường hợp đang trong giai đoạn có mật độ virus cao (Ct<30).

Dù nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng ở mức thấp, nhưng CDC Sơn La cảnh báo nguy cơ nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung nếu không đảm bảo giãn cách và thực hiện nghiêm ngặt 5K.

Trường hợp BN162067 và BN162068 đã lấy mẫu xét nghiệm 2 lần: Llần 1 ngày 27.7 vừa qua có kết quả âm tính; lần 2 ngày 1.8 có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp BN162066 đã lấy mẫu 3 lần: lần 1 ngày 16.7 cho kết quả âm tính; lần 2 ngày 29.7 kết quả âm tính; lần 3 ngày 1.8 kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly

Cả 3 trường hợp là các bệnh nhân dương tính mới phát hiện trong khu cách ly tập trung. Trong đó, 2/3 người đều trong giai đoạn có mật độ vi rút cao (Ct<30); 1/3 trường hợp chỉ số (Ct>30) sẽ lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 3.8 để khẳng định lại. Các trường hợp này có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng ở mức thấp, do đã được cách ly tập trung ngay khi về địa phương. Tuy nhiên, cũng cảnh báo nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung nếu không đảm bảo giãn cách và thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế

Như vậy, đến thời điểm này, Sơn La đã có 19 nhiếm Covid-19 , tất cả điều được phát hiện trong khu cách ly. Trong đó, có 17 người là công nhân trở về từ Bình Dương.