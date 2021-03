Sơn 'lông' tiếp tục bị Công an Thái Bình khởi tố tội 'mua bán trái phép hoá đơn'

Ngày 1.3, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả mở rộng điều tra, ngày 26.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại điều 203 bộ luật Hình sự, gồm: Vũ Văn Sơn (thường gọi Sơn "lông", 38 tuổi, ngụ tại xã Tam Hưng, H. Thủy Nguyên , TP.Hải Phòng), Phạm Thị Mơ (54 tuổi, ngụ tại xã Đông Lâm, H.Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Thị Dịu (26 tuổi, ngụ tại xã Thụy Liên, H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Các quyết định nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, Sơn "lông" là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH phát triển thương mại Sơn Huy (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thôn 5, xã Tam Hưng, H.Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng). Công ty của Sơn được biết đến là doanh nghiệp tham gia kinh doanh trong lĩnh vực buôn bán vật liệu xây dựng, san lấp công trình tại địa bàn H.Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình và vùng lân cận.

Tuy vậy, ngoài việc buôn bán vật liệu xây dựng, doanh nghiệp này còn là bình phong để Sơn "lông" và các đối tượng móc nối, mua bán hoá đơn trái phép

Trước đó, ngày 21.9.2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam bị can đối với Vũ Văn Sơn để điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước" quy định tại khoản 1 điều 337 bộ luật Hình sự.

Ở vụ án này, Sơn "lông" được xác định đã có hành vi đưa văn bản đóng dấu mật của cơ quan thi hành công vụ phát tán vào hội nhóm kín trên mạng xã hội . Trong quá trính điều tra, Sơn "lông" bất hợp tác với cơ quan công an.

Cũng theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, trong vụ án “cố ý làm lộ bí mật nhà nước” mà Sơn "lông" đã bị khởi tố, cơ quan điều tra xác định có vai trò liên quan của cán bộ giữ chức vụ thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại tỉnh Thái Bình.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.