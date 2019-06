Sunflower Mission xây tặng trường học ở Lâm Đồng và Bến Tre

Năm nay, hơn 40 thành viên, đa số là người Mỹ gốc Việt cư trú tại thành phố Houston, bang Texas (Mỹ) đã cùng nhau làm việc tích cực và bàn giao Trường Tiểu học Păng Tiêng 1 với 5 lớp học mới.

Cũng trong chuyến trại hè, thiện nguyện tại Trường Tiểu học Păng Tiêng 1 vừa qua, với sự công tác của các bác sĩ, dược sĩ và kỹ sư Việt Nam, hội đã có những buổi khám sức khỏe và phát thuốc, hội thảo và trình bày robotics, học ráp Legos, Anh văn, nghệ thuật và công nghệ máy in 3D. Mục đích của những buổi hội thảo và trình bày là giúp các em học sinh trao dồi kiến thức để theo kịp kỹ thuật ngày nay.

Tiếp đó, vào ngày 14.6, hội Sunflower Mission cũng đã làm lễ khánh thành và bàn giao Trường Tiểu học An Hiệp 1, ấp An Bình, xã An Hiệp, huyện Ba Tri ( Bến Tre ). Năm nay hội đã đóng góp và xây trường với 2 lớp học mới và bổ túc lại 3 lớp học tại Trường Tiểu học An Hiệp 1.