Tá hỏa phát hiện con trai chủ tiệm vàng tử vong trong phòng riêng

Nhận được tin báo, Công an H.Bảo Lâm đã có mặt phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra , làm rõ vụ việc. Theo cơ quan công an, nạn nhân được phát hiện tử vong trong tình trạng đầu trùm túi ni lông và cổ quấn kín bằng băng keo . Bước đầu xác định, nạn nhân có thể tử vong do ngạt thở.