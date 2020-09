Tái chế trên 324.000 bao cao su đã qua sử dụng để bán

Trước đó, ngày 19.9, Đội QLTT số 4 phối hợp Công an P.Tân Vĩnh Hiệp (TX.Tân Uyên, Bình Dương) kiểm tra căn phòng trọ do bà P.T.T.N (33 tuổi, ngụ Nghệ An) thuê trọ ở KP.Hóa Nhựt (TX.Tân Uyên), phát hiện N. đang tái chế bao cao su bằng hình thức dùng một khúc gỗ dài khoảng 20 cm để định hình lại những bao cao su rời, không nhãn mác, bao bì bảo quản, nghi đã qua sử dụng.