Tai nạn 5 người chết tại Tây Ninh: Xét nghiệm ma túy, nồng độ cồn lái xe

Báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh cho thấy, khoảng 6 giờ sáng 14.6, ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 51C - 947.80 kéo theo sơmi rơmoóc 51R - 323.49 lưu thông trên quốc lộ 22 hướng từ TP.HCM về Tây Ninh, khi đến địa phận gần cổng chào Tây Ninh (thuộc ấp Suối Sâu, xã An Tịnh) thì bị nổ lốp, mất lái lao sang chiều đường ngược lại, đâm vào xe ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát 51F - 370.00.

Vụ tai nạn làm 5 người trên xe ô tô con chết tại chỗ. Lái xe đầu kéo đã bị tạm giữ tại cơ quan Công an huyện Trảng Bàng để điều tra, xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe ô tô đầu kéo kể trên có nhãn hiệu FREIGHTLINER - ST120064ST, sản xuất năm 2004 tại Mỹ; xe được kiểm định lần gần nhất ngày 16.1 có hạn kiểm định đến hết ngày 15.7; chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH MTV VT Cường Hưng Thịnh, địa chỉ 849 QL1A KP1, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM.

Xe sơmi rơ moóc 51R - 323.49 có nhãn hiệu, số loại JUPITER - SGJH9351, năm sản xuất 2015 tại Trung Quốc, được kiểm định lần gần nhất ngày 7.9.2018, có hạn kiểm định đến hết ngày 6.9.2019, khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông 32,7 tấn, khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông 38,5 tấn.

Ô tô con mang biển kiểm soát 51F - 370.00, nhãn hiệu FORD - FOCUSDB3QQDDMT, năm sản xuất 2007 tại Việt Nam, được kiểm định lần gần nhất ngày 19.12.2018, có hạn kiểm định đến hết ngày 18.12.2019.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu cơ quan công an tỉnh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan. Đặc biệt, kiểm tra xem xét yếu tố an toàn kỹ thuật của phương tiện, tốc độ của xe container trước khi xảy ra tai nạn, trọng lượng hàng có quá tải trọng cho phép của xe container trong vụ tai nạn.