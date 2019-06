Tai nạn đau lòng: Bé gái 3 tuổi bị xe đưa đón trẻ đụng tử vong

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15.6, xe đưa đón trẻ BS 43B - 033.20 của trường mầm non B. trên địa bàn Q.Liên Chiểu do ông Lê Văn Thu (56 tuổi, ngụ tổ 28, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) điều khiển, đưa một nhóm trẻ của trường mầm non B. tan học về nhà.

Trên xe lúc này có bé Đ.T.M.D (3 tuổi, ngụ tổ 12, P.Hòa Hiệp Nam) cùng anh trai được xe đưa về nhà (đường Xuân Thiều 9, tổ 12, P.Hòa Hiệp Nam) để trả trẻ cho gia đình.

Tuy nhiên, khi xe rời đi thì bất ngờ tông trúng bé D. khiến bé tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, UBND Q.Liên Chiểu, P.Hòa Hiệp Nam và nhà trường đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình vượt qua đau đớn

Theo UBND Q.Liên Chiểu, gia đình bé D. thuộc diện khó khăn, địa phương đã hỗ trợ ban đầu các chi phí tang gia, đồng thời chỉ đạo Công an Q.Liên Chiểu sớm điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện công an đang làm rõ vụ tai nạn đau lòng này.