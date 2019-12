Tai nạn giao thông trên đèo Quán Cau, hai cha con chết thảm

Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 22.12, trên đèo Quán Cau thuộc Quốc lộ 1, đoạn qua khu phố Chí Đức, TT.Chí Thạnh, H.Tuy An, tỉnh Phú Yên đã đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai cha con đi trên xe mô tô tử vong tại chỗ.

Theo Công an H.Tuy An, vào thời điểm này, xe ô tô BS 43C-101.88 do ông Lê Đức Thọ (42 tuổi, ở thôn Thanh Vân, xã Đại Cường, H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) điều khiển lưu hành hướng nam-bắc đã va chạm với xe mô tô BS 78H2-8053 do ông Phạm Dớt (42 tuổi, ở thôn Phú Xuân, xã An Hiệp, H.Tuy An, tỉnh Phú Yên) điều khiển, chở phía sau con gái là chị Phạm Thanh Như lưu hành cùng chiều với xe ô tô.