Tai nạn máy bay quân sự 32 năm trước - Kỳ 6: Xoa dịu nỗi đau

4 giờ sáng ngày 26.7, thân nhân của những nạn nhân vụ tai nạn máy bay An-26 số hiệu 285 tập trung đông đủ xung quanh ngôi mộ tập thể phía sau Nghĩa trang liệt sĩ TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Di chuyển hài cốt các nạn nhân vào Nghĩa trang liệt sĩ

Đây là ngôi mộ được lập sau đợt tìm kiếm thứ 4 do lực lượng công binh của Bộ chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh Lâm Đồng, Ban chỉ huy quân sự TX.Bảo Lộc, dân quân và người dân Lộc Châu thực hiện. Trước đó, đợt 1 do đoàn cứu hộ của Bộ tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện đầu tháng 4.1988, ngay sau khi tìm được máy bay rơi sau 6 tháng; đợt 2 từ tháng 4 đến tháng 6.1988, do lực lượng của BCHQS Lâm Đồng và Lữ đoàn 144 thực hiện và số xương cốt của 2 đợt đầu đã được bàn giao cho các gia đình liệt sĩ, quân nhân tử nạn; đợt 3 trong quá trình thu dọn các mảnh vỡ, bộ phận máy bay, do BCHQS Lâm Đồng và Ban chỉ huy quân sự TX.Bảo Lộc thực hiện.

Thượng tá Tạ Minh Đức, nguyên Trợ lý chính trị Ban chỉ huy quân sự TX.Bảo Lộc (nay là TP.Bảo Lộc) thời kỳ 1991 có mặt ngay từ sáng sớm, chỉ dẫn vị trí đào dưới ngôi mộ tập thể và cho biết: "Cuối tháng 4.1991, lực lượng tìm kiếm đã hành quân vào khu vực, thực hiện tìm kiếm rất kỹ trong 2-3 ngày đêm và mang được 4 bao xương cốt, khoảng trên dưới 100 kg ra tập kết tại Ban chỉ huy quân sự TX.Bảo Lộc. Sau đó, Bộ Quốc phòng, BCHQS Lâm Đồng, UBND TX.Bảo Lộc, cơ quan quân sự thị xã đã thống nhất chôn cất số xương cốt vừa tìm thấy trong ngôi mộ tập thể cạnh nghĩa trang liệt sĩ thị xã. Số xương cốt tìm thấy trong đợt 3 lần trước cũng được chuyển đến chôn trong mộ tập thể này".

Sau khi hoàn thành việc cất bốc hài cốt, lực lượng quân sự của TP.Bảo Lộc đã thực hiện việc di chuyển, làm lễ truy điệu theo nghi lễ quân đội tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Bảo Lộc . Tham dự buổi lễ, ngoài hàng trăm thân nhân, cựu chiến binh không quân Ban liên lạc phía Nam, đại diện Lữ đoàn 918 Quân chủng Phòng không - Không quân, còn có đông đủ lực lượng vũ trang, các ban ngành đoàn thể, học sinh và người dân TP.Bảo Lộc. Ông Nguyễn Văn Triệu (Tỉnh ủy viên - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc), ông Nguyễn Quốc Bắc (Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc) trực tiếp có mặt, chỉ đạo việc thực hiện buổi lễ.

12 quân nhân được Tổ quốc ghi công

Đọc lời đề dẫn chương trình lễ truy điệu, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng LĐ-TB-XH TP.Bảo Lộc nói: "Năm 1987, chuyến bay An-26 số hiệu 285 gặp tai nạn tại Bảo Lộc. Sau khi tìm kiếm phát hiện máy bay bị nạn, Bộ Quốc phòng, BCHQS Lâm Đồng và cơ quan quân sự thị xã (nay là TP.Bảo Lộc) đã quy tập, cất bốc đưa về xây mộ tập thể bên cạnh Nghĩa trang liệt sĩ TP.Bảo Lộc. Trong số 62 nạn nhân, đến nay đã tạm xác định được 12 quân nhân được Tổ quốc ghi công liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...".

Cũng tại buổi lễ, ông Trần Quốc Thanh, trưởng phòng LĐ-TB-XH TP.Bảo Lộc cho biết: "Sau khi tìm kiếm, các liệt sĩ và quân nhân bị tử nạn được quy tập đưa về xây mộ tập thể bên cạnh Nghĩa trang liệt sĩ TP.Bảo Lộc. Tuy được chăm sóc, hương khói vào các dịp lễ tết song cũng chưa thực sự ấm lòng vì các anh ở đâu đó vẫn còn một khoảng không gian xa cách với các đồng chí, đồng đội đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ" và trầm giọng: "Thôi thì, kể từ ngày ấy cũng 32 năm nằm trong lòng đất mẹ. Hôm nay lại đưa các anh về lòng đất mẹ nhưng trong vòng tay nghĩa tình của đồng chí, đồng đội, trong chan hòa tình cảm yêu thương của người thân. Chúng tôi biết rằng các anh cũng sẽ mở lòng vị tha, hết sức thông cảm để chúng tôi trải lòng, xoa dịu nỗi đau".

"Dẫu biết rằng các anh không sinh cùng ngày cùng tháng, khác nhau nơi chôn rau cắt rốn, nhưng các anh cùng vì một lý tưởng cao đẹp, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả và các anh đã hy sinh cùng ngày, cùng nằm chung một nấm mồ. Thân nhân của các liệt sĩ từ khắp mọi miền đất nước được gắn kết bằng những tình cảm như ruột thịt và cùng nắm tay nhau đưa tiễn các anh về nơi an nghỉ cuối cùng", ông Trần Quốc Thanh xúc động nói.

