Tai nạn ở Bảo Lộc: Xe khách 16 chỗ trôi tự do tông sập tường nhà dân

Rất may, vụ xe khách trôi tự do này không gây thương vong về người nhưng làm nhiều người buôn bán tại khu vực này một phen hú vía.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 3.3, trên đường Hà Giang, thuộc địa phận P.Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc. Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, xe khách BS 49D – 004.13 (chưa rõ danh tính tài xế) đang dừng đỗ trên vỉa hè đường Hà Giang (P.Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc) thì đột ngột lao nhanh về phía trước. Lúc vụ việc xảy ra, trên xe khách này không có người. Phát hiện vụ việc, nhiều người dân buôn bán tại khu vực này đã tri hô cùng nhau tháo chạy và may mắn thoát nạn.

Xe khách 16 chỗ ngồi trôi tự do tông sập tường nhà ông Phước Ảnh: Trùng Dương

Cứ thế xe khách 16 chỗ ngồi (không người lái) lao nhanh về phía trước tông gãy trụ mái che, rồi lao thẳng vào nhà ông Nguyễn Văn Phước tại số 245 Hà Giang. Cú tông mạnh của xe khách đã ủi sập vách tường bên hông nhà ông Phước. “Lúc đó, tôi và vợ vừa qua nhà hàng xóm. Trong lúc nói chuyện thì nghe mọi người la hét, chưa biết chuyện gì xảy ra thì một tiếng động lớn làm rung chuyển. Khi tôi và vợ chạy về thì đầu xe khách đã nằm gọn trong nhà mình”, ông Phước kể lại.

Sau khi tai nạn xe khách trôi tự do tông sập tường nhà dân xảy ra, Công an P.Lộc Sơn và Công an TP.Bảo Lộc đã có mặt tại hiện trường ghi nhận vụ việc phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.