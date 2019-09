Tai nạn ở Long An: Xe tải nổ vỏ, tông 2 xe máy, lao vào nhà dân

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 10.9. Vào thời điểm trên, xe tải BS 61C - 233.89 lưu thông trên đường tỉnh 830 theo hướng H.Đức Hòa về H.Bến Lức để ra QL1. Khi đến đoạn Km 1, cách cầu An Thạnh (thuộc xã An Thạnh, H.Bến Lức, Long An ) khoảng 300 m thì xe tải nổ vỏ trước.