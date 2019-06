Tai nạn trong đêm, 1 người tử vong ở cầu vượt Dầu Giây

Vào thời điểm trên, xe container BS 51D - 337.21, do tài xế Nguyễn Văn Giang (31 tuổi, ngụ tại Nghệ An) điều khiển theo hướng từ TP.HCM ra Hà Nội, khi đến khu vực chốt đèn ngã tư Dầu Giây, H.Thống Nhất thì va chạm vào xe máy BS 60B4 - 146.20 do một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển cùng chiều phía trước, khi đến chốt đèn này rẽ trái về QL20, hướng Lâm Đồng.