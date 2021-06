Tại sao trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Trương Châu Hữu Danh?

Ngày 16.6, Viện KSND TP.Cần Thơ đã trả toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Cần Thơ đề nghị điều tra bổ sung vụ án Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi, ngụ Long An) và đồng phạm.