Tài xế gây tai nạn thảm khốc ở Phú Yên lãnh 14 năm 6 tháng tù

Miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm , rét hại thứ 2 trong mùa đông năm nay với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11 độ C, vùng núi 5 - 8 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C, có nơi dưới 0 độ C.