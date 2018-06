Tài xế tấn công làm hai công an bị thương

Trước đó, lúc 21 giờ 30 ngày 13.6, trên đường tuần tra kiểm soát, tổ công tác Công an H.Hóc Môn phát hiện ô tô tải (BS 98K-732...) do Ninh điều khiển không dán tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng Ninh bỏ chạy về hướng cầu Rạch Tra (ấp 6B, xã Bình Mỹ, H.Củ Chi).

Tổ công tác phối hợp Công an xã Bình Mỹ (H.Củ Chi) truy đuổi, chặn xe Ninh, yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra. Ninh không chấp hành, chốt cửa ô tô rồi bỏ vào quán cà phê gần đó.

Tổ công tác điều xe cứu hộ đến cẩu ô tô về cơ quan xử lý, thì Ninh cầm 2 viên gạch ống, lao đến đánh trung úy Nguyễn Xuân Nhiệm (Tổ trưởng tổ công tác) gây chảy máu.

Ninh còn chạy vào quán cà phê lấy 1 con dao (dùng chặt dừa), 1 viên gạch ống tấn công làm trung úy Lê Thanh Tin (thành viên tổ công tác) bị thương.

Ninh bị tổ công tác khống chế, đưa về Công an xã Bình Mỹ làm việc, sau đó chuyển cho Cơ quan CSĐT, Công an H.Củ Chi lập hồ sơ xử lý.