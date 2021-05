'Tài xế xe Ferrari chống đối, lăng mạ CSGT': Bị can khai gì với công an?

Ngày 28.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.8 cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam Phạm Lâm Duy (33 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, tài xế xe Ferrari chống đối CSGT ); lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Thị Trúc Giang (33 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) và Nguyễn Vĩnh Phú (31 tuổi, ngụ Q.8). Cả 3 bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ

Tài xế siêu xe Ferrari chống đối, lăng mạ CSGT đã bị khởi tố

Khoảng 22 giờ 50 ngày 9.5, ‘cú đấm thép’ 363 Công an TP.HCM (gồm lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động và Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM) thực hiện công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Khi đến đường Dương Bá Trạc (P.1, Q.8), phát hiện ô tô hiệu Ferrari BS 51F-819.40, không gắn biển số xe phía trước, nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Công an Q.8 (TP.HCM) làm việc với Phạm Lâm Duy (tài xế điều khiển ô tô hiệu Ferrari) vào sáng 27.5 Công an Q.8 cung cấp

Lúc này, Phạm Lâm Duy xuống xe, nói do xe bị va chạm nên bị rớt biển số, chưa kịp gắn lại và không đồng ý với lỗi “không gắn đủ biển số xe” mà tổ công tác thông báo. Lúc này, Duy không đồng ý xuất trình các giấy tờ liên quan, và dùng lời lẽ khiếm nhã như “Đ.M…”, lăng mạ đại úy Hoàng Thành Luân (Tổ trưởng tổ công tác). Sau đó, Tổ công tác 363 Công an TP.HCM khống chế Duy và dùng còng số 8 khóa tay ra phía sau lưng.

Lúc này, Giang (là bạn gái Duy) dùng điện thoại quay lại vụ việc; đồng thời gọi điện cho Phú đến hỗ trợ. Thời điểm này, thấy chuyện “ồn ào” nên rất đông người dân tụ tập để theo dõi vụ việc.

Công an Q.8 bắt tạm giam Phạm Lâm Duy để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ Công an Q.8 cung cấp

Sau đó, tổ công tác yêu cầu Duy về trụ sở Công an P.1 (Q.8) để làm việc thì Duy không đồng ý. Duy và Giang sau đó yêu cầu Phú vào trong ô tô Ferrari và khóa cửa xe, khởi động xe, không chấp hành yêu cầu rời khỏi xe để lực lượng chức năng tạm giữ xe. Do Duy liên tục la hét, kích động nhằm yêu cầu thả Duy và không tạm giữ ô tô, nên lúc này có khoảng… 100 người dân tập trung theo dõi, gây cản trở giao thông.

Khoảng 2 giờ cùng ngày, Duy và Giang nói mệt nên yêu cầu được đưa đến một bệnh viện ở Q.7 để điều trị. Khoảng 15 phút sau đó, Phú mới chịu xuống ô tô để tổ công tác đưa xe về trụ sở tạm giữ phương tiện.

Các bị can khai gì với cơ quan điều tra?

Làm việc với cơ quan điều tra, Duy cho biết, việc điều khiển ô tô Ferrari không gắn biển số trước là do khoảng 1 tuần trước, ô tô bị va chạm tại tầng hầm một tòa nhà ở Q.Bình Thạnh nên bị rớt biển số, Duy chưa kịp gắn lại. Duy cũng thừa nhận việc chửi đại úy Hoàng Thành Luân.

Vụ chống người thi hành công vụ xảy ra vào tối 9.5 cắt từ clip

Nguyễn Thị Trúc Giang cho biết được Duy kêu ngồi lên đầu xe ô tô Ferrari để… bảo vệ tài sản. Còn Nguyễn Vĩnh Phú thừa nhận, Phú được Duy và Giang kêu ngồi vào trong ô tô và khóa cửa xe từ bên trong, không chấp hành việc lực lượng chức năng tạm giữ và đưa xe đi. Qua đó cản trở tổ công tác làm nhiệm vụ, “góp phần” khiến người dân tụ tập đông người.