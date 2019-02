Tạm dừng việc bán vé tham quan 'cây thông cô đơn' ở Đà Lạt

Lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang tổ chức vây ráp nhóm người ôm súng cố thủ trong xe bán tải nghi do vận chuyển ma túy.