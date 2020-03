Tạm giam hai nghi can bắn bể kính nhiều xe khách giường nằm

Liên quan đến vụ xe khách giường nằm bị bắn bể kính khi lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua H.Xuân Lộc, ngày 11.3 Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an H.Xuân Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Đăng Quang (19 tuổi) và Nguyễn Thanh Bình (23 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Hòa, H.Xuân Lộc) để điều tra về hành vi “ Cố ý làm hư hỏng tài sản ”; nghi can còn lại là Trần Thái D. (sinh năm 2004) gia đình bảo lãnh vì chưa đủ 16 tuổi.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin , vào đêm 21.2, rạng sáng 22.2, nhiều xe khách giường nằm lưu thông trên quốc lộ 1 khi đi ngang địa phận H.Xuân Lộc thì một số đối tượng làm bể kính xe.

Nhận được tin báo, Công an H.Xuân Lộc đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt giữ 3 nghi can trên. Làm việc với công an, ba thanh niên khai nhận trước đó do bị một xe khách (không rõ nhà xe nào) ép xe mô tô khỏi lề đường nên bực tức.