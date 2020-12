Tạm giữ giám đốc công ty bảo vệ 'giả danh người của Bộ Công an để lừa đảo'

Theo điều tra, Thành là giám đốc công ty THNN bảo vệ, vệ sĩ Long Hồ, tuy nhiên Thành lại mạo danh là "cán bộ của Bộ Công an được điều về Bình Dương công tác" để lừa đảo.

Trước đó, ngày 7.12, Công an TX.Bến Cát bắt quả tang 4 người sử dụng ma túy trong một quán karaoke trên địa bàn. Sau khi lập biên bản, làm việc, Công an TX.Bến Cát tạm cho các đối tượng này về địa phương.

Sau đó, khi những người này gặp Thành, Thành tự nhận mình là "cán bộ Bộ Công an" và do Thành "can thiệp" nên các đối tượng nói trên mới được thả. Thành đã yêu cầu 4 người phải đưa cho Thành 30 triệu đồng, nhưng cả 4 người nói "không có tiền" và xin giảm còn 20 triệu đồng.