Tạm giữ hình sự hai nghi phạm chuyên trộm cắp, cướp giật ở Gò Vấp, Bình Thạnh

Ngày 4.9, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Đông (23 tuổi, quê Thanh Hóa) và Huỳnh Ngọc Thiên Phúc (17 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Ảnh: Công an cung cấp

Đông bị bắt tại công an

Theo điều tra từ công an, rạng sáng 1.9, tổ hình sự đặc nhiệm (Công an Q.Gò Vấp) tuần tra trên đường Phạm Huy Thông (P.6, Q.Gò Vấp) thì phát hiện Đông chở Phúc trên xe máy không biển số nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Công an phát hiện trên người Đông có 1 điện thoại di động và nhiều giấy tờ, thẻ ngân hàng mang tên người khác.