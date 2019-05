Tạm giữ hình sự nguyên bí thư xã để điều tra nghi án xâm hại bé gái

Tối 10.5, nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết, Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đã quyết định tạm giữ hình sự ông N.N.P - người bị người dân xã Cẩm Sơn (huyện cẩm Thủy) vây giữ ngoài cánh đồng vào chiều 8.5 vì cho rằng ông P. xâm hại bé gái 8 tuổi

Ngày 9.5, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Thủy cũng đã họp bàn và đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc. Huyện ủy Cẩm Thủy xác nhận, ông P. từng làm chủ nhiệm hợp tác xã rồi Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phong, chứ không phải là Chủ tịch UBND xã như nguồn tin từ UBND huyện Cẩm Thủy cung cấp với Báo Thanh Niên trước đó.

Do vụ việc có tính chất phức tạp nên sau khi tiếp cận hiện trường, Công an xã Cẩm Sơn đã báo cáo và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Cẩm Thủy điều tra, làm rõ.