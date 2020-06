Tạm giữ nam công nhân trộm 75 tấn vải may mặc bán lấy tiền tiêu xài

Ngày 13.6, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Cường (26 tuổi, ngụ tại P.Bắc Sơn, TP.Tam Điệp, Ninh Bình) và Nguyễn Văn Sỹ (39 tuổi, ngụ tại xã Quỳnh Lưu, H.Nho Quan, Ninh Bình) để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Thế Cường là công nhân của Công ty TNHH may Phonenix (địa chỉ tại Khu công nghiệp Tam Điệp, xã Quan Sơn, TP.Tam Điệp).

Kho chứa vải của Nguyễn Văn Sỹ sau khi mua hàng trộm cắp từ Nguyễn Thế Cường Ảnh Công An Ninh Bình Cung Cấp

Thời gian trước, vì tin tưởng Cường là công nhân của công ty, nên thủ quỹ Công ty TNHH may Phonenix đã giao chìa khóa kho chứa vải may mặc (là nguyên liệu may mặc của nhà máy) cho Cường cầm.

Khi được giao chìa khóa, Cường thấy kho chứa vải ít người qua lại, không có ai kiểm soát nên nảy sinh ý định trộm cắp vải đem bán

Trong các ngày 31.5 và 6.6, Cường liên hệ và bán vải cho Sỹ. Cường đã thuê nhiều xe tải cùng công nhân bốc vác đến lấy tổng cộng khoảng 75 tấn vải bán cho Sỹ với giá 13.000 đồng/kg. Tổng số tiền Cường bán vải và lấy tiêu xài cá nhân là 950 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, cả Cường và Sỹ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra làm rõ.