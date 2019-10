Tạm giữ nghi can nổ súng vào quán nhậu ở Vũng Tàu

Ngày 22.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) tạm giữ hình sự Nguyễn Hải Vũ (49 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) để điều tra vụ nổ súng xảy ra tại quán nhậu A.K (phía sau Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu).

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 20.10, Vũ điều khiển xe máy, cầm theo khẩu súng đến quán A.K tìm chủ quán nói chuyện.

Do không gặp được chủ quán, Vũ đã dùng súng bắn nhiều phát vào quán rồi bỏ đi. Khoảng 30 phút sau, Vũ cầm súng quay lại quán A.K thì bị lực lượng Công an P.7 truy bắt. Công an thu giữ trên người Vũ một khẩu súng màu bạc, 39 viên đạn, 2 cây súng bút màu vàng , 1 dao lê...