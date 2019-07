Tạm giữ người đàn ông vi phạm giao thông cầm đá đập vỡ đầu CSGT

Chiều 27.7, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự một người đàn ông để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích cho một đại úy CSGT Hà Nội.

Trước đó, chiều muộn ngày 26.7, tổ công tác của Đội CSGT số 7 thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Trãi (phường Văn Quán, quận Hà Đông), thì phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy chở theo một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dùng xe kiểm tra hành chính.

Sau khi xuống xe, người đàn ông không đội mũ bảo hiểm là ông Nguyễn Quang Hùng (54 tuổi, trú tại phường Văn Quán quận Hà Đông Hùng) đã lớn tiếng với các cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác rồi bất ngờ nhặt hòn đá bên đường tấn công đại úy Mai Hồng Sơn, khiến đại úy Sơn bị thương ở vùng đầu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đưa đại úy Sơn vào Bệnh viện đa khoa Hà Đông cấp cứu, đồng thời khống chế ông Hùng và đưa người này về trụ sở Công an quận Hà Đông làm việc.

“Thời điểm lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe, vợ ông Hùng là người cầm lái. Hiện ông Hùng đang bị tạm giữ hình sự tại Công an quận Hà Đông để cơ quan công an làm rõ vụ việc, hoàn thành hồ sơ vụ việc, xử lý theo đúng pháp luật”, vị đại diện Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hà Đông thông tin.