Tạm giữ tài xế cầm súng dọa ‘bắn vỡ sọ’ người lái xe tải vì không cho vượt

Liên quan đến sự việc người đàn ông dùng vật giống súng dọa “bắn vỡ sọ” tài xế vì mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông , chiều 5.9, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Công an tỉnh này đã trực tiếp chỉ đạo và phối hợp Công an TP.Bắc Ninh vào cuộc xác xinh, làm rõ sự việc.