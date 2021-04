Tan học về nhà, nữ sinh lớp 12 đột ngột co giật, hôn mê do đột quỵ

Say khi tan học về nhà, nữ sinh lớp 12 đột ngột bất tỉnh, lên cơn co giật mạnh, rơi vào hôn mê sâu do đột quỵ. Bệnh nhân may mắn được cứu sống.

Nữ sinh lớp 12 được cứu sống kịp thời nhờ nhập viện sớm - ẢNH: Bệnh viện cung cấp ẢNH: Bệnh viện cung cấp Nữ sinh lớp 12 được cứu sống kịp thời nhờ nhập viện sớm