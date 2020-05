TAND Q.Hải Châu bác đơn của Bách Đạt An, buộc ra sổ đỏ cho người mua

Trước đó, năm 2017, Bách Đạt An ký hợp đồng giao Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam (Hoàng Nhất Nam) môi giới 326 lô đất nền dự án Hera Complex Riverside (P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Sau đó, Bách Đạt An khởi kiện, yêu cầu hủy hợp đồng nói trên.

Bách Đạt An cho rằng Hoàng Nhất Nam đã bán đất và thu tiền vượt quá mức cho phép của đơn vị, vì vậy, Bách Đạt An yêu cầu thu hồi toàn bộ lô đất đã bán, đòi Hoàng Nhất Nam bồi thường 10% hợp đồng (20,9 tỉ đồng). Liên quan đến vấn đề này, Hoàng Nhất Nam cũng phản tố, đòi tiền bồi thường từ Bách Đạt An.

Trong 2 ngày 29 và 30.5, TAND Q.Hải Châu đã tiến hành phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Có 268 người mua đất tham dự phiên tòa với vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Do khán phòng không đủ chỗ, nhiều người phải ngồi tràn ra hành lang. Trước tòa, cả 268 người đều yêu cầu cả 2 công ty cần sớm hoàn tất các thủ tục để giao đất, sổ đỏ.

Có 268 người có quyền và nghĩa vụ liên quan được mời tham gia phiên tòa ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo HĐXX, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản khẳng định dự án Hera Complex Riverside chỉ mới có phê duyệt 1/500, chỉ khi hoàn thành hạ tầng, cấp sổ thì mới được chuyển nhượng. Hiện nay dự án vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng, chậm tiến độ hơn 1 năm, nhưng từ 2017, Bách Đạt An đã ký hợp đồng giao Hoàng Nhất Nam môi giới, trong khi chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa đủ điều kiện bán đất, vi phạm cam kết về tính pháp lý trong hợp đồng. Khán phòng kín chỗ, người tham gia được bố trí ghế bên ngoài ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định người mua đất là “bên thứ ba ngay tình”, cần được bảo vệ quyền lợi chính đáng. HĐXX tuyên đồng quan điểm với Viện KSND nêu trước đó, bác đơn khởi kiện của Bách Đạt An, buộc công ty này tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam để sớm có 326 lô đất, giao sổ đỏ cho người dân. Tại tòa, Hoàng Nhất Nam cũng đã rút yêu cầu phản tố đòi bồi thường, nên HĐXX không xem xét.

HĐXX cho rằng người mua đất là bên thứ 3 ngay tình nên cần được bảo vệ quyền lợi ẢNH: NGUYỄN TÚ