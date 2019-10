Tăng án đối với thiếu úy PCCC tạt axít vợ sắp cưới vì cuồng ghen

Chiều 24.10, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên phúc thẩm xét xử thiếu úy tạt axít vợ sắp cưới vì cuồng ghen mù quáng. HĐXX phúc thẩm tăng án thêm 2 năm, tổng cộng 8 năm tù, đối với Hải. Như Thanh Niên đã thông tin hồi tháng 7.2019, ở phiên sơ thẩm, TAND Q.Thanh Khê tuyên phạt Nguyễn Trương Nam Hải (24 tuổi, ngụ 376/17 Nguyễn Hoàng, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Cơn cuồng ghen rồ dại

Theo cáo trạng, Hải là thiếu úy Đội chữa cháy và cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 (nay là Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Liên Chiểu), Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng. Sau khi gây án, Hải đã bị kỷ luật, bị tước danh hiệu Công an nhân dân

Theo cáo trạng, Hải đăng ký kết hôn với Lê Thị Lan Vy (24 tuổi, ngụ 82 Đỗ Quang, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) ngày 28.12.2017.

Trong khi chờ cưới, Hải vô tình đọc được tin nhắn của Vy với đồng nghiệp, nên ghen tuông. Hải nói với cha mẹ Vy nhưng không giải quyết được vấn đề, nên cảm thấy ức chế, nóng giận.

Ở phiên phúc thẩm, bị hại Lan Vy vắng mặt, có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị xét xử chồng sắp cưới tội giết người. Gia đình Vy cũng kháng cáo, cho rằng mức đền bù dân sự chưa thỏa đáng.

Hải không kháng cáo, không kêu oan, trước tòa phúc thẩm bị cáo tiếp tục nhận tội và khai bản án sơ thẩm phù hợp, đúng người đúng tội. Bị cáo Hải vẫn khai rằng mình không cố tình hủy hoại khuôn mặt của vợ sắp cưới, mà chỉ định tạt cảnh cáo vào thân để Vy xấu xí, không thể quan hệ với người đàn ông khác.

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận Đà Nẵng thời gian qua Ảnh: Văn Tiến

Tạt 3 lần

Tuy nhiên, phía nạn nhân khẳng định Hải đã cố sát, tạt axít Vy 3 lần, sau khi tạt thẳng vào mặt, Vy ngồi gục xuống ôm mặt thì Hải tạt tiếp vào lưng, rồi tiếp tục rảy, vứt chai đựng axít vào người Vy.

Gia đình bị hại cũng khẳng định thời điểm xảy ra vụ án, do trời lạnh, mọi người đều mặc áo ấm, đồ dài, nên chỉ bị bỏng nhẹ, nếu không thương tích không chỉ có Vy.

Mặc dù trước tòa, Hải khai đã tác động gia đình bồi thường nhưng hoàn cảnh khó khăn vượt quá khả năng, nhưng luật sư của Vy dẫn chứng, sau vụ việc đến nay gia đình bị cáo chưa hề hỏi thăm, động viên bị hại, chỉ khi gần ra tòa sơ thẩm mới nộp 30 triệu đồng cho cơ quan thi hành án để bồi thường, trong khi đến nay Vy điều trị hơn nửa tỉ đồng.

Về mức bồi thường tổn thất tinh thần, theo HĐXX, theo quy định không quá 50 lần mức lương tối thiểu, và tòa sơ thẩm đã áp dụng kịch khung mức bồi thường này.

Tuy nhiên, HĐXX xét thấy, hành vi phạm tội của Hải nhằm trả thù tình, có tính chất đê hèn, ra tay lúc xung quanh có cha mẹ bị hại, có khả năng gây hại cho nhiều người, nên áp dụng các tình tiết tăng nặng, tăng án đối với bị cáo tạt axít vợ sắp cưới chỉ vì cuồng ghen.