'Tăng cường chấn chỉnh xử lý sai phạm báo chí vì thanh danh của chính báo chí'

Giảm 71 cơ quan báo chí Báo cáo về công tác báo chí năm 2020, đánh giá khái quát giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Lê Mạnh Hùng cho biết, thực hiện quy hoạch báo chí, trong năm 2020, cả nước đã giảm 71 cơ quan báo chí so với năm 2019. Tính đến thời điểm này, cả nước còn 779 cơ quan báo chí, trong đó, có 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình, 142 báo, 612 tạp chí, 25 cơ quan báo chí điện tử độc lập. Ngoài ra, cả nước có hơn 41.000 người đang công tác tại các cơ quan báo chí, với trên 21.000 người được cấp thẻ nhà báo (tăng 725 so với năm 2019). Đáng chú ý, do sự cạnh tranh mạnh mẽ của mạng xã hội , cũng như khó khăn của đại dịch Covid-19, doanh thu của nhiều cơ quan báo chí giảm mạnh so với trước, nhất là đối với khối báo in và báo điện tử Theo thống kê chưa đầy đủ, nhiều cơ quan báo chí cho biết doanh thu đã giảm 70% so với năm 2019. Riêng khối truyền hình, phát thanh, doanh thu đạt gần 9.500 tỉ đồng, và chủ yếu nguồn thu đến từ các hợp đồng truyền thông, quảng cáo (trên 5.700 tỉ đồng, giảm 4% so với 2019). Năm 2020 cũng là năm mà công tác ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam trên không gian mạng đã đạt được hiệu quả cao nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm 2020, các cơ quan chức năng đã ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin bôi nhọ, xuyên tạc về các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước ta, đồng thời triển khai đồng bộ hệ thống kỹ thuật để giám sát, phát hiện và chặn lọc các nguồn tin xấu độc trên không gian mạng. Trong năm 61/78 cơ quan báo chí thuộc diện phải sắp xếp, quy hoạch đã thực hiện quy hoạch lại.