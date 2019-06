Tăng nhập khẩu điện Trung Quốc vì nhiều dự án chậm tiến độ

Cụ thể, Bộ Công thương giao Tập đoàn điện lực VN (EVN) đàm phán, thống nhất với Công ty lưới điện Phương Nam của Trung Quốc (CSG) về phương án nhập khẩu và các điều khoản thương mại, giá điện trong từng giai đoạn. Tính 5 tháng đầu năm 2019, sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc là 1,258 tỉ kWh, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng công suất các nguồn điện có khả năng đưa vào vận hành cả giai đoạn 15 năm 2016 - 2030, dự kiến khoảng 80.500 MW, thấp hơn so với dự kiến của Quy hoạch điện 7 điều chỉnh khoảng hơn 15.200 MW.

Nguyên nhân chính dẫn tới việc thiếu điện tại miền Nam tăng cao hơn so với các tính toán trước đây là do tiến độ các dự án khí lô B, Cá Voi Xanh đều chậm so kế hoạch từ 9 tháng - 1 năm. Bên cạnh đó, các dự án nhiệt điện Kiên Giang 1 và 2 không đáp ứng tiến độ hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025, thậm chí lùi sau năm 2030; dự án Ô Môn 3 lùi tiến độ đến năm 2025. Trường hợp dự án Nhiệt điện Long Phú 1 không đáp ứng tiến độ hoàn thành năm 2023, tình trạng thiếu điện tại miền Nam trong các năm 2024 - 2025 sẽ trầm trọng hơn.