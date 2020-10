Tàu cá bị bão số 9 đánh đứt dây neo, 2 ngư dân mắc kẹt cầu cứu

Chiều 28.10, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND H.Núi Thành (Quảng Nam), cho biết một tàu cá của ngư dân trên địa bàn đang neo đậu tại bến thì bị bão số 9 đánh đứt dây neo , tàu bị cuốn trôi nhưng rất may sau đó đã mắc kẹt ở vùng nước cạn.

Sáng cùng ngày, một tàu cá của ngư dân đang neo đậu tại xã Tam Quang thì không may sóng đánh mạnh khiến tàu bị đứt neo, gió đẩy trôi vào vùng nước cạn, hiện tàu đã nghiêng và đang có nguy cơ bị chìm. Được biết, có 2 ngư dân đang mắc kẹt trên nóc ca bin tàu, gia đình đang cầu cứu.

Tâm bão số 9 vào sâu trong đất liền, gió giật kinh hoàng từ Đà Nẵng đến Phú Yên

Theo ông Sinh, nhận tin báo, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã liên lạc trực tiếp với hai ngư dân trên tàu để hướng dẫn cách liên lạc thông tin cũng như cách làm sao cho đảm bảo an toàn.

“Tỉnh cũng đã có chỉ đạo, hiện biên phòng đang chờ gió lặng để huy động lực lượng ứng cứu, bởi hiện nay gió đang rất mạnh không thể triển khai công tác cứu hộ được. Hiện hai ngư dân mắc kẹt vẫn an toàn và liên lạc vào bờ được”, ông Sinh nói.

Cũng theo ông Sinh, trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền, địa phương đã di dời hàng ngàn hộ dân trên địa bàn đến nơi an toàn. Riêng đối với các ngư dân thì cũng đã yêu cầu khi đưa tàu vào bến thì không nên ở lại trên tàu. Tuy nhiên, do tâm lý người dân lo lắng cho việc giữ tài sản của họ và theo kinh nghiệm của họ thì nếu ở lại trên tàu sẽ xử lý, điều khiển phương tiện an toàn hơn khi không có ai trên tàu.

“Do ảnh hưởng của bão số 9 đã khiến hàng chục căn nhà trên địa bàn bị tốc mái, một số kính các công trình bị bể vỡ”, ông Sinh nói.